„Máme radost, že mostek zase stojí a bude nám sloužit. Je tradice, že tu mostek je, už od první republiky. My zde máme chatu od roku 1954 a vždy byl most hojně využíván jak turisty, cyklisty, místními, ale především chataři, kteří se díky němu dostanou i se svými automobily přímo k chatám,” řekla jedna z chatařek, která má chatu přímo u mostku přes Štěpánovský potok při následném setkání ve střechovské klubovně zdejších hasičů po slavnostním otevření mostku.

Původní most přes Štěpánovský potok byl postaven v období první republiky a sloužil místním skoro sto let. Zub času, těžká zemědělská technika a potopy jeho stav ale zhoršili, přičemž oprava starého mostu by se nevyplatila. Proto již před dvanácti lety město Trhový Štěpánov nechalo udělat projekt na jeho obnovu.

„Dvanáct let projekt ležel na stole, několik let byl mostek uzavřený, neprůjezdný a nebyl ani průchozí. Podařilo se nám ale sehnat dotaci, která nám s financováním nového mostku pomohla. Vysoutěžená cena stavby byla kolem 1,9 milion korun, ale nakonec se cena díky méně práce snížila o 200 tisíc,” podotkl starosta Josef Korn.

Mostek slouží pro chatovou oblast Borek, jak pro pěší, tak osobní automobily, pro turisty i cyklisty. Nachází se ale v chráněné krajinné oblasti, proto při stavbě museli být stavařům nápomocní pracovníci CHKO Vlašim. Ty udělali v potoce pod mostek průzkum, jelikož v této části žijí chráněné mihule říční. „Pracovníci CHKO Vlašim mihule přenášeli. Zároveň byla stavba mostku možná je v určitých obdobích, aby nebyl narušen životní cyklus mihulí,” doplnil starosta Josef Korn.

Jak řekl, při slavnostním svěcení mostu, zdejší farář Jerzy Cymanowski, mosty je důležité stavět a nebourat. „Je to jako s mezilidskými vztahy, mezi kterými jsou také pomyslné mosty. Ty se musejí stavět, dávat dohromady a pracovat na nich, ne je bourat,” pronesl farář Jerzy Cymanowski.

A v této myšlence zdejší zastupitelé štěpánovského katastru pokračují. Nyní je v plánu zrekonstruovat pěší lávku přes řeku Sázavu, která vede od Střechova nad Sázavou na druhou stranu řeky ke Kácovu. Pěší se tak mohou ze střechovské strany dostat k občerstvení, kde se konají společenské akce, nebo na pláž u jezu. „Tato pěší cesta přes lávku je hojně navštěvovaná. Lávka ale má už špatnou pochozí plochu, proto ji asi za 300 tisíc vyměníme,” dokončil starosta.

V minulých letech město spolu s povodím řeky Sázavy vyčistilo kolem této navštěvované trasy cestu podél skal, která byla skoro padesát let zanesená a zarostlá. Spolu se zrekonstruovanou lávkou tak vznikne nová trasa pro místní i turisty, kteří si chtějí vychutnat krásné prostředí sázavské řeky.

