Nová stání pro kamiony budou mít betonový povrch. To především kvůli trvanlivosti. Asfaltová obalovaná směs totiž tlaku kamionů nedokázala odolat. Kola až 40 tun těžkých souprav vymačkávala asfalt a vytvářela praskliny. To zase mělo za následek zatékání vody do prasklin a v případě mrazu pak led asfalt doslova roztrhal.

Při budování nových míst na odpočívce Střechov zhotovitel do podloží položí i takzvané chráničky, které v budoucnu poslouží k vedení kabelových systémů. Kamerový dozor bude hotový do spuštění provozu odpočívky, ale ke vzniku takzvaného smart parkingu zatím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedalo pokyn. Systém chytrého parkoviště využívá v centru například město Benešov nebo Kolín.

Celé dílo, které má být uvedeno do provozu za pouhé čtyři měsíce, přijde ŘSD na 128 milionů korun. Počet parkovacích ploch pro nákladní návěsové soupravy se ze současných 42 zvýší na 98 míst. „S opětovným uvedením do provozu počítáme na přelomu srpna a září letošního roku,“ ujistil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD a dodal, že další dokončovací práce budou probíhat bez zásadního vlivu na provoz.

ŘSD reaguje modernizací odpočívky na stále nevyhovující počet parkovacích míst pro nákladní dopravu na českých dálnicích. V současnosti v celém Česku chybí na 1500 takových míst. „Za poslední tři roky jsme vytvořili čtyři sta nových parkovacích míst. Děláme to při výstavbě nových úseků dálnice, nebo, jako tady na Střechově, modernizací a rozšířením kapacity stávajících odpočívek formou reorganizace způsobu stání,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V současné době je u českých dálnic celkem 136 odstavných ploch pro nákladní dopravu, která pojmou dohromady 3032 míst pro kamiony. I v tuto chvíli ale ŘSD buduje další odstavné plochy pro nákladní dopravu.

„Například v Chotýčanech na dálnici D3 vzniká 80 míst, Krsicích na D4 bude 110 míst a připravujeme i stavby odpočívek na D5 a D8, zásadní tranzitní evropské trasy. Odpočívka Dolní Roveň na D35 bude zprovozněna se 78 místy ještě letos společně se zprovozněném dvanácti kilometrů dálnice. V rekonstrukčním a stavebním plánu tak máme na nejbližší dobu vznik 900 parkovacích míst pro kamiony,“ dodal Rýdl.