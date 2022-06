Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Nyní už město míří ke koupi České Sibiře. Při posledním zasedání zastupitelů na sklonku května dostala zelenou, ruku pro ni zvedly dvě třetiny z nich. Následovat by měl podpis kupní smlouvy, jejíž znění mají zastupitelé potvrdit na dalším zasedání 22. června. Miličín chce objekt zaplatit ze své kasy, s úvěrem nepočítá.

Proti červenému domu má Hotel Česká Sibiř pro Miličín několik zásadních výhod. Především polohu, nachází se totiž po straně centra města, tedy před silnicí I/3, navíc jen pár kroků od základní a mateřské školy. „Podstatné je pro nás také to, že zajistíme, aby u hotelu dále fungoval obchod s potravinami, který budeme pronajímat,“ připomněl Karda.

Záměr by měl přinést městu a jeho obyvatelům rovněž jistotu, že se z hotelu časem nestane další ubytovna, jejíž provoz by mohly provázet potíže. „Strašákem je to už nyní. A až jednou vznikne dálnice D3 a provoz se od trasy přes Miličín ještě vzdálí, mohlo by v nevyužitém hotelu vzniknout něco, co bychom nechtěli,“ poznamenal starosta.

Město přitom už nyní, ještě před podpisem kupní smlouvy, plánuje, že hotelové služby v České Sibiři skončí. Hotelová kuchyně s jídelnou se má proměnit ve školní kuchyni s jídelnou pro děti ze školky i školy.

„Tím, že hotel přímo navazuje na školní areál, se dají obě místa lehce propojit. Když ze školky odsuneme jídelnu s vyvařovnou, získáme další prostory pro třídy. To je dobré i pro další rozvoj města. Pokud chceme, aby tu mladí zůstávali, musíme jim nabídnout místa ve školce,“ dodal Václav Karda.

V místech, kde jsou nyní hotelové pokoje, by mohlo vzniknout zázemí pro lékaře nebo ubytování pro učitele.