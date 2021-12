Lipové stromořadí rostoucí od začátku června roku 2019 vedle silnice v Peceradech, místní části Týnce nad Sázavou, na svém místě už nenajdete. Radnice stromky nechala přesadit. Pověření pracovníci je přesadili, na hranu zhruba pět metrů mocné navážky. Ta u tamního fotbalového hřiště vznikla vršením nespotřebovaného materiálu z výkopů při budování kanalizace před třinácti roky.

Přesazování lip v Peceradech na podzim 2021. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Lípy tu rostly v příkopu a nesvědčila jim sůl ze zimní údržby silnice. Zatím to na nich nebylo znát, ale určitě by se to časem projevilo,“ tvrdil na místě jeden z pracovníků přesazujících stromy z místa, kde v minulosti stála alej topolů a dál rostou tři starší, asi deset metrů vysoké lípy. Ty by tam měly zůstat, jak potvrdil starosta města Martin Kadrnožka, dál. „S jejich kácením nepočítáme,“ řekl.