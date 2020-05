OBRAZEM Letecké manévry nemusí sedět každému

Kratochvíle pro jednoho nemusí být zábavou pro ostatní. Zatímco pro pilota vírníku s imatrikulačním označením OK 2W 03 kroužení nad rodinnými domy v zastavěné lokalitě splňovalo nejspíš první kritéria, pro ty dole, v domech, ohlušující rachot motoru a svištění vrtulí stroje letícího v nízké výšce úplnou nirvánou nebyly. Zvláště, když jim třeba právě usínaly po obědě novorozené děti. Jak to v Peceradech vypadalo ve středu 27. května v 11.45 hodin, dokládají i fotografie. A nebylo to ten den jednou.

Vírník nad Pecerady. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner