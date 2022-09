Obrazem: Konopišťský zámecký park zeje prázdnotou. Může za to hlavně počasí

Každý, kdo alespoň jednou zavítal do rozlehlého konopišťského zámeckého parku, potvrdí, že je to místo opravdu pozoruhodné. Aby se tam návštěvníci vydali, potřebují k tomu ještě něco. To něco je přívětivé počasí, i když známé norské přísloví tvrdí, že není špatného počasí, je jen špatně oblečený člověk.

Zámecký park na Konopišti na konci léta roku 2022. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner