Práce jsou rozdělené do pěti etap a podle smlouvy o dílo budou ukončeny nejpozději 30. listopadu. Celková cena rekonstrukce ulice Na Karlově včetně DPH je 9,026 milionu korun. Záruční doba na celé dílo, tedy na provedené stavební práce a materiál činí klasických 60 měsíců.

Dlouhá úplná uzavírka silnice v ulici Na Karlově v Benešově, která začala s příchodem velkých letních prázdnin, potrvá ještě necelé dva měsíce. Rezidenti sice do zóny se zákazem vjezdu smí vjíždět, ale dostanou se tam pouze od Masarykova náměstí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.