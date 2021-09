Město z uvedených částek platilo zhruba 700 tisíc, církve 180 tisíc, z čehož 100 tisíc do Vlašimi putovalo prostřednictvím kardinála Duky. Zbylou část peněz se podařilo získat díky veřejné sbírce.

„Pro nás je instalace sochy velkou událostí. Ale než se tak stalo, bylo to opravdové martyrium, což jsme na začátku ani netušili,“ vyjádřil se Luděk Jeništa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.