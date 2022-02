„Družina a základní škola mají být výškově propojeny. To se ale, jak ukázala studie, nedalo uskutečnit, protože by patra na sebe výškově nenavazovala. Objekt by kvůli tomu nebyl bezbariérový. Proto jsme se rozhodli pro demolici a novostavbu,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Budova geodézie naproti úřadu práce zůstávala po přestěhování úředníků do objektu v Tyršově ulici prázdná. Město ji získalo výměnou s doplatkem za pozemky pro stavbu bytového domu v někdejších Táborských kasárnách.

Družinu potřebuje základní škola Dukelská, největší ve městě, kvůli nedostatku místa. Už několik let totiž využívá prostory tamní družiny jako učebny. „Právě proto bych byla ráda, kdyby se začalo stavět co nejdříve,“ přeje si ředitelka školy Hana Procházková.

Velká školní družina má celkem tucet oddělení, většina z nich přitom sdílí prostor se školními třídami, ve kterých tak probíhá i odpolední zájmové vzdělávání dětí.

Družina ve školní budově nezůstane, kompletně se přestěhuje do nového objektu. Základní škola tím získá další nezbytný prostor pro vznik učeben.

Díky propojení obou objektů se děti mezi družinou a šatnami nebo třídami budou moci pohybovat, aniž by musely přecházet venkovním prostorem.

Kdy bude nová družina hotová? V červenci 2020 optimisté věřili, že to bude už na jaře 2021 po přestavbě geodézie. Realisté odhadovali, že by k tomu mohlo dojít v novém školním roce 2021-2022. Ve skutečnosti to ještě několik let potrvá.

Město má k nové družině zpracovanou studii a z letošního rozpočtu uvolní částku na projektování. Následovat bude vyřízení stavebního povolení, což by se mohlo povést napřesrok. „Pokud budou peníze, stavět by se mohlo začít v roce 2024 a hotovo by pak mohlo být do dvou let,“ nastínil další vývoj místostarosta.

Zatím předpokládané náklady na výstavbu nové školní družiny jsou 120 milionů korun.