Moderátor večera Dušan Padevět ale tlumočil i dva dotazy, které vyvolaly v publiku smích. Nejspíš divačku zajímalo, jak to dělá, že tak pěkně vypadá. V odpovědi zavtipkoval, že je dobře, ze s sebou nepřivezl manželku. Do Benešova Petr Pavel přijel po dopoledním výšlapu na Velký Blaník.

Putinovým cílem není jen Ukrajina, požadavky bude stupňovat, říká Petr Pavel

K situaci na Ukrajině vysvětloval například i to, proč by podle jeho názoru nebylo dobré zřídit tam bezletovou zónu. „Zpravidla se na tom domlouvají obě válčící strany a k tomu v případě současného konfliktu nedošlo. Pokud by tam byla zřízena bezletová zóna, musel by ji někdo vynucovat a to by byla aliance NATO, což by znamenalo eskalaci války,“ řekl.

Při dotazu směřujícímu k prezidentu Putinovi a jeho případnému násilnému svržení ozřejmil, že není příznivcem takových radikálních kroků. Odůvodnil to tím, že v takovém případě není jasné, co by následovalo a zda by to nakonec nebylo kontraproduktivní.

Generál se ale nevyhnul se ani odpovědi na otázku financování případné prezidentské kampaně nebo kroků, které by jako hlava státu, pokud by byl zvolen, dělal jako první.