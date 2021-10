Na drive-in volební místo v Benešově, jedno z tuctu v celém kraji, přijeli pracovat z krajského úřadu celkem tři úředníci. Kolegové Petra Líbala se navlékli do ochranného oděvu a nasadili plexištíty s rouškami. Právě oni totiž voliče sedícího v automobilu, aniž by musel vystupovat, obsluhují. Volební místo v benešovských kasárnách se zavře v 17 hodin.

Potvrdil to zapisovatel volební komise Petr Líbal z Krajského úřadu Středočeského kraje. „Ještě před ním, už v půl deváté jsem předal jednomu řidiči informace a telefonní čísla kvůli vyřízení žádosti o hlasování do přenosné schránky,“ dodal zapisovatel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.