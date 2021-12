„Přinesla jsem nějaké oblečení, které už nenosím, věci do kuchyně a lůžkoviny,“ popisovala mladá žena, která na radnici v úterý nesla dvě objemná zavazadla. Přidala je pak k už poměrně velké hromadě různobarevných pytlů, které tvoří takzvanou Sbírku pro potřebné.

Organizátorem akce je Diakonie Broumov. Dárci mohou věnovat oděvy, obuv, kabelky, batohy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky nebo vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky.

Přinést mohou dárci i peří; záclony, závěsy - nepoškozené; látky – nejméně metr čtvereční, bez odřezků a zbytků látek; menší elektrospotřebiče; hygienické potřeby, drogistické zboží; dětské potřeby - lahvičky, dudlíky, nádobí - nepoškozené a zabalené v krabici; hračky pro děti - nepoškozené a kompletní, také plyšové.

Do sbírky nepatří vše, co nelze potřebným dále poskytnout, ať už z hygienických, ekologických či skladovacích důvodů. Jsou to například znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, nábytek, jízdní kola, kočárky, matrace, koberce a ani knihy. Těch je ve skladištích Diakonie Broumov skutečně nadbytek.