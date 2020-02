Pravidelný kroužek šikovných ruk v Domě dětí a mládeže Benešov pokračoval ve středu 26. února modelováním z keramické hlíny. A jelikož se blíží Velikonoce, tak z jejich rukou vyšly slepičky, kterými si budou moci na svátky vyzdobit domovy.

Z kroužku šikovných rukou v Domě dětí a mládeže v Benešově. | Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

"Vítám malé nedokonalosti, které děti při práci udělají, protože právě ty z jejich děl tvoří originální jedinečné výrobky. Právě to je to, co je odděluje od jiných stejných slepiček, jako třeba když je jedno křídlo menší než druhé a podobně," poznamenala Lída Strachotová, lektorka a vedoucí keramické dílny.