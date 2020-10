Polovina okružní křižovatky u benešovské sokolovny přiléhající k železnici je už téměř hotová. Žulové obrubníky jsou na svém místě a v úterý 6. října začali cestáři s pokládkou obalované směsi. Ta na zpevněném podkladu ulpí v několika vrstvách, které cestáři položí během dalších dnů tohoto týdne.

Stavba okružní křižovatky mezi Nádražní a Tyršovou ulicí v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Na jeho konci by už auta zase mohla jezdit celou Nádražní ulicí, a to i stoupáním a mostu u sokolovny v Tyršově ulici. To odlehčí dopravu v jiných částech města, zejména v Čechově ulici.