Možná by se na celou záležitost i zapomnělo, kdyby do vody nedalekých městských studní nepronikly jedy. Kvůli kontaminaci byl nejvydatnější zdroj pitné vody před několika lety odstaven. A to trvá dodnes.

Filtrování a kontrola

Start sanace zahájilo před časem nejprve kácení stromů, pokračovalo pak vybudováním stavebního oplocení. Hned vedle lomu vznikla také jáma, kterou Vodní zdroje Ekomonitor, vítězná firma votické veřejné soutěže, využije jako trativod.

Přípravy na zahájení sanace černé skládky na Polském vrchu u Votic finišují

Právě tam skončí voda ze dvou vrtů, které posloužily pro průzkum. Voda bude samozřejmě přefiltrovaná a zkontrolovaná ve speciálním mobilním zařízení.

„Jedná se o sanační stanici, jejíž funkčnost byla ještě dříve, než se pustí do práce zkontrolována a odzkoušena,“ uvedla na místě Hana Jambrichová, technička chrudimské společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. „Od vodoprávního úřadu máme stanovené limity, na které musíme vodu pročistit,“ dodala.

Už dřívější rozbory vzorků vody ukázaly, jaké „dobroty“ jsou v ní rozpuštěny. Kromě ropných a chlorovaných uhlovodíků obsahuje „koktail“ stopy těžkých kovů. „Ve vodě je hodně chromu, kadmia, niklu nebo olova,“ potvrdila Hana Jambrichová.

Levnější, než se čekalo

Samotné odtěžování skládky by mělo začít na konci března nebo začátku dubna. Sanace by měla vyjít na necelých 15 milionů korun. „Díky soutěži výrazně klesly rozpočtové předpoklady, které byly kolem 21 milionů korun,“ sdělil mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

I tak by se Votice, pokud by musely projekt uhradit celý, nepustily. Získaly ale podporu Státního fondu životního prostředí. A ten zaplatí 85 procent uznatelných nákladů.