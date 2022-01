„Rozdáváme reflexní pásky lidem, kteří půjdou kolem,“ vysvětlil Miroslav Polách, koordinátor Besipu pro střední Čechy. Zároveň připomněl, že reflexní pásky někteří lidé stále nenosí, a jiní je zase mají uložené v kapse nebo batohu.

Jinak to měla mladá slečna, kterou zastavily hlídky právě na hrázi Konopišťského rybníka. Reflexní prvky prý nenosí, protože by v očích kamarádů byla trapná…

„Tohle není výjimečné nejen u mladých lidí, ale také u seniorů. Jedna babička mi nedávno řekla, že reflexní pásku nenosí protože se obává, co by tomu řekla Máňa. Na to říkám, že reflexní pásky se nenosí kvůli tomu, aby z nich měl někdo radost, ale kvůli své bezpečnosti,“ popsal jeden z konkrétních případů nepochopení funkce svítivého doplňku Miroslav Polách.

Policisté a strážníci z Benešova, ale také spousta řidičů, kteří jezdí mezi Benešovem a Bystřicí po silnici I/3 mají zkušenosti s chodcem, který celý v černém nenosí nic, co by ho v době zhoršených světelných podmínek zviditelňovalo.

Muž šlape po krajnici rušné vozovky nejméně dvakrát denně a to nejen za čárou v odstavném pruhu, ale například i v úseku od okružní křižovatky U Topolu, tedy přímo mezi svodidly, kde v případě potřeby není kam uskočit. Muže už policisté vybavili několikrát reflexními páskami a dokonce mu věnovali i celou reflexní vestu. Bez jakéhokoliv účinku. Nepomáhají ani pokuty…

Jinou zkušenost udělal nedávno preventista benešovské policie Jaroslav Bican. Při cestě do kanceláře nabídl v Poříčí nad Sázavou ženě, která na rukávu nesla reflexní pásku výraznější ochranný prvek. „Předal jsem jí reflexní šle. Jako kšandy je sice nenosí, ale viděl jsem jí, že je má připevněné kolem pasu a šle jí visí dolu k nohám. Je teď opravdu perfektně vidět z velké dálky,“ dodal.

Podobné akce připravuje na Benešovsku Besip společně s policisty nejméně jednou do měsíce a to vždy v podzimním a zimním období, kdy se brzy stmívá a později svítá.