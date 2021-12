OBRAZEM: Betlém v životní velikosti se rozrostl. Stále to není konečná podoba

Unikátní, ručně vyráběný dřevěný betlém v životní velikosti, jedno z lákadel vánoční výzdoby v areálu benešovského Stone parku, se zase o něco rozrostl. Lidé ho mohou obdivovat už pátým rokem a i díky němu si mohou užít vánoční atmosféru vyzdobeného areálu. Tak to bude až do do Hromnic, které jsou 2. února.

Betlém ve Stone parku v Benešově. | Foto: Jaroslav Opriš

„Stejně, jako každoročně se betlém opět rozrostl a jeho muzikanti jsou kompletní. Ke třem přibyl dudák a houslista. Třetí novou postavou je babička, která nese jako dar Ježíškovi plnou nůši ovoce,“ popsal Jaroslav Opriš, majitel zařízení s tím, že hned vedle betlému je zavěšena poštovní schránka, do které děti mohou vhazovat svá přáníčka. „V pravý čas je Ježíškovi odnese psaníčkový andělíček, který tuto schránku střeží,“ usmál se. PODÍVEJTE SE: Ne sníh, ale už jen vánoční výzdoba připomíná blížící se svátky Provozovatel bowlingu a kavárny – Čas na kávu také potvrdil, že velikost betlému není konečná. Z jeho ujištění proto vyplývá, že se skupina figur ještě rozroste. „Zatím není jisté, zda se bude jednat o postavy s dary nebo nějaká zvířátka. Budeme rádi, když nám sami čtenáři pomohou a navrhnou jaké nové postavy bychom měli nechat vyřezat,“ dodal Jaroslav Opriš.