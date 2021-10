Provozu uzavřená je také Jiráskova ulice. I tam „úřadovala“ fréza, která strhla živičný povrch. Pak už se do země zakousl bagr. Výkop pomůže při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této části města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.