OBRAZEM: Až v Sázavě postaví provizorní most, ten původní betonový strhnou

Že se schyluje k bourání mostu v Sázavě, vlastně není vůbec vidět a nezasvěcení to v podstatě ani netuší. Na obou předmostích se sice pilně pracuje, ale výkopy a překládka inženýrských sítí není to, z čeho by se dalo byť jen vytušit, že mostu odtikávají poslední týdny.

Silniční most v Sázavě před demolicí. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Most je ve špatném technickém stavu, hodnocený stupněm V,“ potvrdila mluvčí Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Středočeského kraje Petra Kučerová. Podle sázavského starosty Vladimíra Dvořáka je most nejen pro samotné město strategicky velmi důležitou stavbou. „Je ve městě jediný, po kterém mohou jezdit auta,“ uvedl s tím, že město není jeho vlastníkem, proto nemá možnost ovlivnit, co se s konstrukcí bude dít. „Stavba se neustále odkládá a máme z jeho případného uzavření velké obavy,“ dodal. OBRAZEM: Stavbě mostu v Sázavě předchází překládka inženýrských sítí Most, který převádí dopravu sázavský údolím od Benešova a dálnice D1 na Kutnou Horu, ale také například Říčany, jak je uvedeno výš, čeká demolice. Než k ní dojde, musí být nejen přeloženy všechny inženýrské sítě, které mostem procházejí, ale také současně KSÚS musí postavit most provizorní. „Měl by vést souběžně s mostem, ale bude široký jen pro jedno auto. Provoz bude řízený semafory. Naštěstí přes něj budou moci jezdit i kamiony,“ sdělil Vladimír Dvořák. FOTOKVÍZ: Poznáte město na Benešovsku? Stavba nové železobetonové konstrukce potrvá podle současných předpokladů dva roky a přijde investora, na 79 miliónů korun. Podle Petry Kučerové se bude jednat o spojitou, trámovou konstrukci z předpjatého betonu. „Parametry nového mostu se budou shodovat s těmi u mostu stávajícího, aby byla zachována návaznost přilehlé komunikace,“ vysvětlila mluvčí krajských cestářů. Krajská správa a údržba silnic přitom neplánuje, že by na křižovatkách na obou předmostích vznikla okružní křížení.