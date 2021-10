„V korunách stromů pracují Jiří Voda a Miroslav Sedláček a provádějí tam bezpečnostní řez,“ vysvětlil majitel vlašimské arboristické firmy Jakub Hostek s tím, že prořez stromů zajistí nejen bezpečný průjezd po silnici, například autobusům, ale především odlehčí koruně. Ta by se bez zásahu mohla vlivem gravitace či působením větru, rozlomit.

Neuvěřitelné kousky 'vyváděla' ve středu 6. října na deštěm zvlhlých a kluzkých větvích lip stojících u silnice z Precerad do Týnce nad Sázavou dvojice stromolezců z Vlašimi. Samozřejmě s minimalizací rizika pádu se zajištěním horolezeckými lany.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.