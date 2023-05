/FOTO/ Udrželi pro obyvatele poštovní úřad a podnikli i první kroky k záchraně obchodu, který by nabízel místním alespoň základní čerstvé potraviny, kvůli nimž by nemuseli cestovat do Benešova či Vlašimi. Nakonec to nebylo třeba, ale připraveni k takové možnosti a ve střehu zůstávají dál.

Chotýšanský starosta Bohuslav Kovář s projektem obecního domu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

A dál jdou v Chotýšanech, obci s celkově čtyřmi částmi a šesti stovkami obyvatel, také v nenásilném budování sousedských vztahů. Ty se nejlépe utužují v hospodě a ta v Chotýšanech Na kopečku také tak funguje. Jenže má jeden nedostatek. Pro zábavu tam není dost místa, chybí velký sál. „Proto jsme se rozhodli, že zrekonstruujeme objekt proti škole, kde dostatečně velký kulturní sál bude,“ potvrdil chotýšanský starosta Bohuslav Kovář s tím, že objektu pak budou říkat jednoduše a příhodně - obecní dům.

Ale při jeho vzniku chtějí jít Chotýšanští ještě o pořádný kus dál. Už kvůli tomu mají připravený projekt, který jim umožní vybudovat v poměrně rozlehlém domě také tři obecní byty a restauraci. V plánech však má chotýšanská radnice také vznik bistra s kavárnou s otvírací dobou od půl osmé ráno. „To proto, aby si tam mohly dát maminky, které vedou děti do školy kávu a děti si tam mohly koupit svačinu. Zavíralo by se kolem třetí, čtvrté hodiny a na to by pak navazovala otvíračka restaurace,“ plánuje starosta.

V zadním traktu má vzniknout také místo pro odkládání jízdních kol turistů, kteří by se chtěli při svém putování Podblanickem v Chotýšanech občerstvit. Proto také starosta už nyní mluví i o tom, jaké menu by v bistru měli nabízet. „Především bych chtěl, aby se tam prodávaly polévky. A pak také třeba saláty, sekaná, langoše nebo panini. Restaurace by ale hlavní otvírací čas měla především o víkendu, protože tu máme dost „chaťáků“ zvyklých stravovat se v restauracích. V nabídce by měly být tak tři druhy jednoduchých jídel z české kuchyně,“ uvedl Bohuslav Kovář s tím, že by také chtěl, aby se i v nové chotýšanské restauraci uchytila, podobně jako v nedalekém luxusním resortu, tradice podávání svatomartinské husy.

Do celé záležitosti obec investuje jen z vlastního rozpočtu bez využití dotační podpory a do budování se zapojují zatím jen místní šikovní brigádníci. Z toho je proto zřejmé, že i u chotýšanského obecního domu by si mohli vyvěsit nápis – obec sobě. Co ale dosud není úplně jasné, je personální obsazení celého zařízení. Bohuslav Kovář přiznal, že má trochu obavu z toho, zda do obecní restaurace vůbec sežene kuchaře nebo číšníka. „Až budeme končit s rekonstrukcí, rozhodím sítě,“ dodal s úsměvem.