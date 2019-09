Stálost na jednom místě ale není jediným hlediskem při posuzování vhodnosti nového nájemníka. Dalšími jsou rodinný stav, počet dětí, současné bydlení a dokonce i jeho solventnost.

„Při posuzování se přihlíží i k tomu, zda nemá uchazeč například nemovitost s byty,“ potvrdil mluvčí radnice s tím, že solventnost dokládá uchazeč za období posledních šesti měsíců jako přílohu žádosti. Ta je k mání na radnici, na odboru finančním a správy majetku.

I když tato pravidla jsou daná, radnice si přece jen nechává pootevřená zadní vrátka. Město si totiž vyhrazuje právo odchýlit se od nich. To by podle mluvčího následovalo v případě, že by radnice potřebovala přidělit ubikaci v zájmu města. Například pro lékaře.

O tom se však nikdo z dalších adeptů na přidělení bytu nedozví. Jak stojí v pravidlech přidělování bytů, je o výsledku výběrového řízení informován pouze vybraný uchazeč. Ten pak získá nájem na dva roky a v případě, že dodržuje další stanovená pravidla, nájemní smlouvu mu město obnovuje.