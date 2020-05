Obchvat Olbramovic se má začít stavět na podzim

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje vypsání výběrového řízení na stavbu obchvatu Olbramovic. „Přestože se řeší poslední námitky a odvolání na ministerstvu dopravy, předpokládáme, že bychom soutěž vyhlásili do konce května,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že k zahájení stavby by mohlo dojít v poslední čtvrtině letošního roku. Pokračovat by měla čtyřiadvacet měsíců.

Dopravní situace v Olbramovicích. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Když loni po všech průtazích konečně Středočeský kraj vydal stavební povolení na obchvat a ministerstvo dopravy jej pro řadu úředních nedostatků zrušilo, slíbila hejtmanka, že nové povolení bude na světě do čtyř měsíců. A skutečně byl v polovině února nový dokument na světě. Ale ani ten neprošel. Odvolání jednoho z účastníků řízení řeší od pondělí 20. dubna ministerstvo. „Na rozhodnutí o odvolání zatím čekáme,“ uvedla na začátku tohoto týdne Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Přesto se stavba obchvatu přece jen přiblížila. ŘSD se totiž dohodlo se společností Davo Car, která byla největším odpůrcem navrhované varianty obchvatu. Podle Niny Ledvinové byla s firmou podepsána smlouva o odkoupení chybějících pozemků. „Firma také stáhla své námitky a odvolání,“ dodala mluvčí ŘSD. Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu? Přečíst článek › Projektantem předpokládaná cena díla je zhruba 430 milionů korun, ale konečná cena bude záviset na výběrovém řízení zhotovitele. Olbramovický bypass silnice I/3 s mezinárodním značením E55 bude dlouhý necelých 3,5 kilometru. Na stávající silnici se severu napojí poblíž Čapího hnízda a na jihu na obchvat Votic. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Centrem obce denně projíždí téměř 30 tisíc aut. Pod jejich koly tam zahynulo od doby, kdy se začalo před téměř třemi desítkami let intenzivně hovořit o stavbě obchvatu, několik chodců. Ve Voticích věří, že si v biokoupališti zaplavou už v červnu Přečíst článek ›

