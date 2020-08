Právě rozhodnutí ministerstva je pro skutečné zahájení akce, tedy zemní práce, klíčové. Podle Martina Bučka ŘSD v odvolání nespatřuje žádné další komplikace a věří, že se resort dopravy vypořádá s námitkami co nejrychleji. Podobně tomu bylo v případě domluvy ŘSD s firmou Davo, která v Olbramovicích provozuje obří autobazar.

Ačkoliv zemní práce ještě nezačaly, akce svým způsobem už běží. ŘSD totiž už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Obálky s nabídkami by se měly otevírat na přelomu září a října.

Plánované náklady stavby obchvatu v délce 3420 metrů jsou 478,5 milionu korun bez DPH a od zahájení by po zprovoznění nemělo uplynout více než 29 měsíců. Celkem se plánuje šest etap prací. „V rámci první etapy začnou stavební práce mimo silniční síť. To také znamená, že se budování obchvatu nedotkne ani provozu silnice I/3,“ připomněl člen týmu komunikace ŘSD s tím, že právě to také umožní současné zahájení stavby ze čtyř stran.

Z pohledu investora se přitom jedná o jen klasickou přeložku silnice první třídy, v tomto případě silnice I/3, která známá i pod mezinárodním označením E55. Po ní denně projedou tisíce aut. „Podle sčítání dopravy z roku 2016 projede průtahem Olbramovic každý den v průměru 19 tisíc automobilů,“ doložil Martin Buček.

Od té doby se však provoz znovu o něco zvýšil. Například kolem Benešova nyní projíždí v průměru přes 20 tisíc aut a ve špičkách přes 22 tisíc vozidel. Přes 3500 z nich jsou těžká nákladní vozidla.

Obchvat Olbramovic má podle ŘSD výrazně ulevit především tamním obyvatelům. V současné době je přecházení rušné silnice jejich noční můrou. Stavba ale má přinést také snížení hluku a exhalací z aut, které obcí často poposkakují v koloně dlouhé minuty.

Stavba obchvatu se dotkne také Čapího hnízda, k němuž se z I/3 zajíždí po silnici III/1116. Podle mluvčího ŘSD i po dokončení prací zůstane křížení ve formě klasické úrovňové, odborně stykové křižovatky.