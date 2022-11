Přesto v současné době dochází na úseku dlouhém zhruba jeden a půl kilometru k celkové opravě povrchu. Práce začaly v pondělí 21. listopadu a podle harmonogramu by celá akce měla skončit do středy 7. prosince.

Foto: V centru Benešova vyměňovali parkovací čipy. Došlo i na hádky s řidiči

Kvůli úplné uzavírce silnice nefunguje zastávka benešovské městské hromadné dopravy Černý les. Ke školám v Černoleské ulici ale MHD dál zajíždí, a to jednosměrně od centra města. Tuhle trasu by měla využívat i další vozidla mířící do průmyslové zóny Černý les. Některá si však cestu ze směru od Mariánovic krátí jízdou i přes zákazové značky.