„Myslím, že s tím nic neuděláme, i když u svého poslance za změnu lobbujeme. Ale také si myslím, že to asi spravedlivě zařídit nelze,“ přiznal starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka. Připomněl, že jednou z mála možností, jak získat od přechodných obyvatel města nějaké peníze do obecního rozpočtu jsou také místní poplatky.

Třeba za likvidaci domovního odpadu. „Každý rekreant u nás za popelnici platí stejně, jako obyvatel města,“ potvrdil týnecký starosta s tím, že zvýšit platby „přespolním“ má město možnost například i zvýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Trojnásobek nestačí

Zákon přitom stanoví základní sazbu u obytných domů dvě koruny za metr čtvereční zastavěné plochy, ale u objektů pro rekreaci třikrát víc. Ani to ale není plnohodnotná kompenzace. „Proto bych také přivítal každou změnu, která povede ke zvýšení příjmů obce,“ dodal Martin Kadrnožka. To by podpořil i Jan Kratzer, starosta nedalekého Poříčí nad Sázavou.

„Dokud se zákony nezmění, budeme na trvalý pobyt rekreantů jako obec doplácet,“ tvrdí a připomíná, že jedinou přímou daní, kterou rekreanti obcí přinášejí, je ta z nemovitosti. „Příliš ovlivnit ji ale nemůžeme. Koeficient bychom museli zvýšit všem, kteří žijí v rekreačních objektech bez ohledu na to, zda u nás mají nebo nemají trvalé bydliště,“ sdělil Jan Kratzer.

Odpad za tisíc

Maximální poplatek za likvidaci komunálního odpadu je přitom v Poříčí u rekreačních objektů stanoven na tisíc korun za rok. Přitom je jasné, že člověk, který v chatě bydlí 12 měsíců vyprodukuje odpadu více, než ten, který si Posázaví užívá jen o prázdninách a víkendech.

„To je pro nás nekonečný problém. V chatových osadách ani nejsou popelnice, protože k chatám popelářský vůz nezajede. Kdybychom chaty takto obsluhovali, zruinovalo by nás to. V katastru máme 550 chat a skutečné roční náklady na likvidaci odpadu z jedné popelnice činí dva a půl tisíce korun,“ potvrdil poříčský starosta.

Připomněl ještě, že chataři odpadky ukládají do velkoobjemových kontejnerů, kam ale nepotřebné věci vhazují také třeba řidiči projíždějících aut. Kvůli tomu všemu obec uvažuje o změně systému. Místo kontejnerů by rekreanti odevzdávali do sběrného dvora jen pytle, které by si předem od obce koupili.

Obdobně soužití s rekreanty vnímá také starosta sousedních Čerčan Martin Richter. To, že někdo do objektu jezdí za odpočinkem uznává a přijímá. „Ale u lidí, kteří žijí v rekreačním objektu celoročně a drží si trvalou adresu jinde, mi to přijde sprosté,“ nerozpakuje se a připouští, že obec je přes veškeré potíže schopna bezproblémového soužití s rekreanty, kteří jezdí za odpočinkem a nežijí v místě na úkor spotřeby obecní infrastruktury.

„Vůbec nejhorší jsou takoví, kteří třikrát za rok posílají upomínku, že mají rozbitou cestu k chatě a že ji chtějí opravit, protože i oni platí daně,“ zhodnotil starosta Richter, ale odmítl paušalizaci. „Všichni takoví nejsou a i mezi těmi, kteří tu bydlí natrvalo v chatě a nejsou u nás přihlášeni, jsou slušní lidé. Za poslední dobu se do trvalého bydliště přihlásili ale asi jen dva. Přitom více bylo těch, kteří to slibovali, když chtěli, abychom jim opravili cestu. Jenže právě oni to nikdy neudělali,“ dodal čerčanský starosta Martin Richter.