Vlašim s obavami vyhlíží zimu. Bez plynu se město neobejde

Akční plán skrývající se pod anglickou zkratkou Secap zpracuje po výběrovém řízení společnost Ecoten, která už má v tomto odvětví zkušenosti. „V současné době ve spolupráci s obcemi sbíráme podklady pro zpracování analýzy emisní bilance území. Zároveň přicházejí nápady na chytrá řešení, týkající se hlavně úspor u obecních budov, například pořízení malých fotovoltaických elektráren na střechy s možností využít energii při provozu budov,“ popsal Liška.

Další nápady, jak šetřit nejen životní prostředí i obecní kasu zazněly na konci června na radnici ve Voticích. „Hovořilo se tam i o chytrých ulicích, sezonních sportovištích nebo o fondu rozvoje bydlení,“ doplnila Nikola Tupá z Místní akční skupiny Voticko, organizace, která na projektu s Mikroregionem Voticko spolupracuje.

Podle Viktora Lišky má to, jak energii spotřebováváme a vyrábíme, obrovský dopad na klima, a čím dál více to platí i obráceně. „Každý v posledních měsících řeší a pociťuje závislost na energii a plynu a Secap by mohl být nejen cestou ke zdravějšímu a k budoucím generacím odpovědnějšímu Voticku, ale také k částečné energetické soběstačnosti. Věříme, že bude také velkou branou k využívání moderních technologií a chytrých řešení ve venkovské oblasti České Sibiře,“ dodal předseda.