Žádnou mimořádnou událost ve Středočeském kraji a pochopitelně ani na Benešovsku nemuseli ohledně voleb řešit v pátek 20. září do sedmé hodiny večerní policisté. Potvrdil to jejich mluvčí Pavel Tuxa.

V některých okrscích mají ale komisaři podezření, že dřív, než stačili zakročit, vhodil volič do volební urny pouze jednu obálku. Tu velkou, šedou určenou pro krajské volby. Právě do ní nejspíš vložil menší obálku žlutou, senátní.

„Pokud by se to skutečně stalo, hlas pro krajské volby by platit, ale ten senátní nikoliv,“ domnívá se jedna z členek volebního štábu z Benešova s tím, že stejný názor zastávají také další úředníci, kteří se regulérností voleb zabývají. „V obálce smí být jen příslušný hlasovací lístek. Nic jiného tam nemá co dělat,“ dodala úřednice.

Zda-li skutečně volič vhodil do urny obálku v obálce, nebo si žlutou senátní obálku s sebou odnesl domů se ukáže až v sobotu po 14. hodin. Při sčítání.

Ve volebních místnostech členové komisí v pátek řešili jen tradiční „problémy“ – nesprávný výběr volební místnosti či zapomenutý občanský průkaz.

Volební účast na Benešovsku zatím rekordy netrhá a tak se například členky komise na Chlístově bavily například i o tom, jak zorganizovat pomoc pro lidi z míst zasažených povodněmi a jak jí dostat k potřebným.

Například v Benešově volební účast v 17 hodin přesáhla lehce přes 9 procent. O hodinu později v konkrétním čtvrtém okrsku sečetly komisařky účast už kolem 15 procent.

„V pátek přichází nejvíc voličů kolem páté, šesté hodiny, když přijíždějí ze zaměstnání,“ potvrdila Hana Mácová členka volební komise na Chlístově. „A pak také těsně před zavíráním, před dvaadvacátou hodinou,“ dodala.

Nakonec se po osmé hodině večer účast v Benešově dostala až na téměř pětinu – 19 procent.