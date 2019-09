Jak postupovat při výskytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí ve zdravotnickém zařízení? To je téma, o kterém se chytají benešovští zdravotníci diskutovat s dalšími odborníky. „V Nemocnici Rudolfa a Stefanie proto připravujeme konferenci. Bude první taková v kraji,“ uvedla Markéta Zikmundová z benešovské nemocnice.

Při setkání, které by se mělo uskutečnit po prázdninách, se zdravotníci pobaví o postupech a opatřeních, které by v takových situacích měly dodržovat složky integrovaného záchranného systému. A to už při pouhém podezření.