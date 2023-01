Zástupy voličů ale rychle vzaly za své. Pro správné hlasování totiž stačilo vložení jediného lístku do té správné obálky. Nebylo už zapotřebí zdlouhavého „zpracovávání“ hlasovacího lístku za volební plentou. Nemuselo se tak křížkovat ani kroužkovat. Každý z kandidátů totiž měl vlastní hlasovací lístek. I tak se někteří voliči divili a kroutili hlavami nad „přísností“ volebních komisařů.

Ti usměrnili jednu z voliček v Benešově tak, aby i její hlas byl započítaný jako platný. „Zrovna když tady byla jedna paní, tak se do místnosti nahrnulo najednou víc voličů. Paní se nechtělo čekat, proto vložila hlasovací lístek do správné obálky a chtěla ho vhodit do urny. Museli jsem jí upozornit, že musí hlasovací lístek vkládat do obálky za plentou, mimo pohledy ostatních lidí v místnosti,“ vysvětlila jedna z komisařek.

Komisařek bylo v Benešově znovu více, než komisařů. Zajímavé ale bylo třeba také složení komise umístěné v objektu Technických služeb Benešov. Bezpochyby by se tento sbor dal nazvat jako juniorský.

Volby probíhaly bez větších excesů. Tu a tam voliči netrefili do té správné volební místnosti. Například v jedné z volebních místností na benešovském Karlově přišel volit mladý muž bez občanského průkazu. „Mám ho propadlý, proto jsem přinesl cestovní pas,“ vysvětloval.

I tento doklad potvrzuje svého držitele, ale není v něm zapsané, na rozdíl od občanky, trvalé bydliště. Právě proto komisaři telefonem zjišťovali, zda muž skutečně na jím deklarovaném místě trvale žije. To se nakonec potvrdilo, proto i on mohl odvolit.

Už zhruba tři hodiny po zahájení voleb hlásili komisaři přibližně třetinovou účast. Celkově za Benešov ve stejnou dobu však byla tato proměnná jen 19,75 procenta.

Jak dopadne první kolo přímých prezidentských voleb bude jasné velmi brzy. Komisaři po sobotní 14. hodině otevřou odevzdané obálky a stejná jména kandidátů uloží na jednu hromádku. Po vyprázdnění všech odevzdaných obálek pak už jen lístky kandidátů sečtou, zapíšou a odevzdají na patřičné místo v obci s rozšířenou působností. Na Benešovsku to jsou Benešov, Vlašim a Votice.

Pokud nový prezident nedostane více než polovinu odevzdaných hlasů, bude se konat ještě druhé kolo prezidentských voleb. To je naplánované dva týdny po kole prvním, tedy 27. a 28. ledna. Do tohoto „rozstřelu“ postoupí pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Současnému prezidentu Česka Miloši Zemanovi skončí jeho druhé funkční období ve středu 8. března 2023 a funkce se okamžitě ujme nová hlava státu.

Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Prezidentem se naopak může stát jen ten, kdo překročil věkovou hranici 40 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Díky tomu už nemůže nyní znovu kandidovat současný prezident.