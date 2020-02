Samotný skatepark dosud není ani v návrhu rozpočtu města na rok 2020, který projednají zastupitelé v pondělí 17. února. Z toho je jasné, že letos se sportovně-rekreační areál Sladovka o zázemí pro vyznavače prkének na kolečkách, nerozroste. „Proto samozřejmě na stavbu nemáme ani povolení,“ dodal místostarosta Roman Tichovský.

Ani to ale signatáře petice, v klidu nenechává. Vadí jim, že do klidné části města sportoviště přinese nejen hluk, ale také další negativní doprovodné jevy. Svérázná komunita skejťáků je známá třeba i tím, že se stimuluje hlasitou reprodukovanou hudbou i podpůrnými látkami. Povolenými či někdy dokonce zakázanými.

Podle starosty Benešova Jaroslava Hlavničky, ale není třeba se hluku obávat. „Rampy, které tam vzniknou, nebudou plechové, ale betonové,“ připomněl s tím, že v areálu bude také provozní řád, který budou muset uživatelé dodržovat.

Podle Libora Hubáčka, iniciátora petice, to je ale málo. „Komunální politici si neuvědomují, co skatepark hlukově znamená. Myslím, že nikdo z nich by vedle něj bydlet nechtěl,“ míní. Současně připomíná, že Benešov stále dost lokalit, kde by zařízení mohlo vzniknout.

„Když už na Sladovce, mohlo by hřiště vyrůst za pumptrackem, tedy blíž k areálu koupadel,“ navrhl bývalý benešovský zastupitel s tím, že jako právník podával za jednoho z účastníků řízení odvolání proti umístění o umístění stavby. To v současnosti řeší krajský úřad.