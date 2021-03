Sem by měl spadat například Městský úřad Vlašim, který se věcí samozřejmě zabývá. Podle starosty Luďka Jeništy úřad o testování vedl online diskuzi se Středočeským krajem. „Proto už také nakupujeme nejen respirátory, ale také testovací sady. V rozpočtu jsme samozřejmě s financemi na tato krizová opatření počítali,“ upozornil starosta, ale přiznal, že dosud není jasné, jak bude testování technicky zabezpečeno a kde k němu bude docházet.

Vedle toho úřad zjišťuje, jaký statut v povinnosti testování vůbec městské úřady mají. Ale i v případě, že se tato povinnost úřadů týkat nakonec nebude, testování chce provádět. „V této době nouzového stavu bude provoz úřadu řešen dvěma skupinami zaměstnanců, které by se neměly potkat,“ dodal starosta.

Také Městský úřad Benešov řeší novou povinnost. Radnice se včera zabývala tím, zda zachovat současné antigenní testování za pomoci zdravotníků hrazené ze zdravotního pojištění (tento systém využívá úřad pro jednotlivé odbory), nebo přistoupit k samotestům. Ty jsou sice jednodušší, ale administrativa k nim je nevyřešena. „Dosud nevíme, zda by se úředníci testovali doma nebo až na pracovišti. Nevíme ani to, jakou část radnice k tomu vyčlenit,“ shrnula tajemnice úřadu Magda Zacharieva.

Radnice už ale má podle ní několik nabídek od distributorů testů a vyhodnocuje je z hledisek rychlosti dodání, způsobu odběru a především ceny. „Pokud bude stát na samotestování přispívat, bude pro úspěšnost projektu velmi záležet také na tom, jak rychle bude podpora skutečně poskytována. Proto i při kalkulaci výše nákladů na testování je třeba vědět, zda budou zaměstnavatelé investovat své prostředky a čekat na proplacení, nebo bude kompenzace pružná,“ doplnila tajemnice.

V benešovské společnosti Baest testují zaměstnance už od počátku roku. Samozřejmě ty, kteří o to stojí. „Minulý týden se nám podařilo otestovat všechny zaměstnance najednou. Výsledkem bylo jen minimum covid pozitivních,“ sdělil ředitel firmy František Kulovaný jr.

Testy společnost stojí desítky tisíc, výhledově to budou stovky tisíc korun. Ředitel to ale zatím vnímá jako jedinou cestu, jak udržet průmyslový podnik v chodu.

Testování pro společnost prováděla Nemocnice Rudolfa a Stefanie na veřejném odběrovém místě. Firma si ale zajistila pravidelné antigenní testování mobilní zdravotnickou jednotkou společnosti Ruah přímo v závodě. „To kvůli minimalizaci rizika přesunů našich pracovníků do nemocnice a zpět a také s ohledem na masivnější zájem veřejnosti o testování,“ vysvětlil šéf firmy.

Původně k testování sloužila v Baestu dvě místa, nyní už jsou čtyři. Jsou od sebe navzájem oddělená a určená pro jednotlivé skupiny pracovníků. Ty ředitel chválí především za to, že se testování podrobili dobrovolně všichni. „Věřím v jejich zodpovědnost nejen pro další testování, ale i pro následné očkování, jakmile bude k dispozici,“ dodal.

Dovětek Františka Kulovaného jr.

„Je nutné si uvědomit, že Česká republika je velmi otevřenou ekonomikou závislou na exportu a jakékoli uvažované drastické opatření, jako je uzavírání provozů malých a středních firem do 250 zaměstnanců, může mít trvalé až fatální důsledky pro budoucí zaměstnanost a prosperitu naší země. Jsme velmi hrdí na to, že jsme nemuseli, až na prakticky drobné prostředky v řádu nižší stovky tisíc, čerpat pomoc od státu. Dokázali jsme udržet kupní sílu našich pracovníků, všechna pracovní místa a z našich exportem získaných prostředků udržet i drobným příspěvkem příjem do státního rozpočtu nezbytný pro podporu ostatních oborů a jejich zaměstnanců a snížení našeho zadlužení. Toto je ale za cenu výrazných nákladů společnosti způsobených redukcí poptávky zahraničních i tuzemských zákazníků, na které nejistota dopadá ve formě pozastavení nových či obnovovacích investic.“