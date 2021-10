Trojkou kandidátky ANO 2011 je Jaroslava Pokorná Jermanová (51), která do kolonky povolání napsala ekonom a krajský zastupitel. Její kolega z místa 33 Jiří Švadlena (68), pak OSVČ. Oba jsou z Benešova.

Třináctkou kandidátky je Jan Lička (40 let), konzultant průmyslové logistiky, vedoucí resortního týmu dopravy ze Struhařova. Číslo 17 má metodik projektového řízení, radní Benešova a zastupitel kraje, ale také hudebník a lektor tance Daniel Netušil (29). Václav Kubaljak (32) ze Struhařova, konzultant e-learningu a pedagog má 19, číslo 28 pak týnecký starosta a učitel Martin Kadrnožka (48). Na 34. pozici jde do voleb Lukáš Pilát (36) z Mrače, finanční manažer a člen Mračského okrašlovacího spolku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.