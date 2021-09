„To už by mohla být v rybníku nějaká voda,“ přeje si louňovický starosta.

„Protože úřad vydal nové rozhodnutí dva týdny před skončením objížďky, nemělo už cenu to znovu soudně napadat. Celý problém je ale v tom, že s obcemi, kudy má vést objížďka, nikdo předem nejedná a posílá tam rovnou auta,“ vysvětlil jádro kauzy bělečský Stanislav Šmejkal.

Výstavba chodníku už by podle starosty neměla přinést úplnou uzavírku silnice. Je ale možné, že pracovní ruch dopravu po hrázi přibrzdí a dočasně i omezí.

Brzy investor přistoupí i k obnově chodníku. Ten byl součástí hráze až do jejího zhroucení v polovině května. Ke kolapsu přispěly také vydatné deště, zaplavení už vypuštěné nádrže a odtok vody z ní.

Rekonstrukce Pivovarského rybníka jde do finále, i když stavební povolení má akce až do května příštího roku. Snímek zachycuje situaci 3. září 2021. | Foto: Lucie Sedláková

