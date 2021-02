A i když na území města Benešova dlouhodobě přebývá padesát, možná i víc bezdomovců, o další místa v teple tito lidé příliš neusilují. A potvrdilo se to i o víkendu 13. a 14. února, kdy teplota klesla až 20 stupňů Celsia pod nulu.

„V Domě služeb sociální prevence poskytujeme žadatelům také místo v režimu teplé židle,“ potvrdila ředitelka pečovatelské služby.

Tato služba sice není úplně pohodlná, žadatelům je místo postele poskytnuta jen židle, ale rozhodně na ní nehrozí umrznutí nebo omrzliny.

Když na začátku loňského listopadu Deník v souvislosti s nenadále rychlým poklesem teploty vzduchu popisoval zájem bezdomovců o teplou židli, žádná rvačka se o ně tehdy nekonala. A obdobné je to i nyní.

„V noci na pondělí 15. února byly obsazené jen tři teplé židle,“ potvrdila Alena Králíčková s tím, že během víkendu takto noc přečkávali jen dva lidé.

Přitom je v benešovském Domě služeb sociální prevence v Táborské ulici místa dost. Jak ředitelka pečovatelské služby potvrdila, všechny žádosti klientů zařízení sociálních služeb jsou pokaždé uspokojeny. To by platilo i v případě, kdyby do tepla hodlalo přijít najednou i deset či více lidí.

„Proč sem naši klienti na noc nechodí, nevím. Někteří přečkávají noci někde na ubytovnách, jiní třeba u svých známých,“ míní ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov Alena Králíčková.

Za pobyt v noclehárně klienti za noc platí dvacet korun, teplá židle je zdarma stejně jako například teplý čaj.