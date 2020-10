O kasárnách v Benešově budou jednat na síti

Jarní a také náhradní podzimní termín workshopu v Kulturním domě Karlov v Benešově, tedy pracovního setkání politiků, úředníků a odborníků s veřejností kvůli budoucnosti areálu Táborských kasáren, bude mít jinou podobu. Koronakrize a vládní opatření do sálu ve středu 14. října od 17 hodin nepustí více deset lidí a to budou právě a jen ti, co mají sedět za řečnickým stolem.

Táborská kasárna v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner