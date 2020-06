Jenže jen samotný záměr, případně koupě, na instalaci samosprávě nestačí. Přestupky je nutné také vyhodnocovat a „oceňovat.“ A na to už malé obce svým zanedbatelným aparátem nestačí. Umí to však obce s rozšířenou působností. Ve velkém okrese Benešov to jsou Benešov, Vlašim a Votice.

Měření v Benešově zpomaluje neukázněné řidiče v ulicích Čechově a Máchově a také na dvou místech ulice Vlašimské. „Jen za rok 2019 jsme ve Vlašimské a Čechově ulici zaznamenali dvanáct tisíc přestupků,“ potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík. „Osm a půl tisíce z nich jsme předali ke správnímu řízení,“ dodal.

Kromě toho se na Benešov obracejí i obce z okolí, které také chtějí zklidnit dopravu. Radary už fungují v Kozmicích a na Chlístově. To s sebou ale také přineslo už tři útoky, které zařízení vyřadily z provozu. Policisté, kteří po pachateli zatím marně pátrají, hodnotí skutek jako trestný čin. Škoda totiž přesáhla hranici pěti tisíc korun. Od pondělí 25. května, kdy Benešov nechal do blízkosti radaru na Chlístově nainstalovat monitorovací kamery, k opakování útoku nedošlo.

Aby obce mohly na svém území instalovat měřiče rychlosti, potřebují, jak už uvedeno výš, zpracovatele výstupů. K tomu s nimi uzavírají veřejnoprávní smlouvy. Na ní se už s Benešovem dohodli nejen v Kozmicích a Chlístově, ale také v Bystřici nebo Vranově.

Obce z pokut ale nemohou dostávat žádný podíl. Částku si bere zpracovatelská obec a obec s radarem může odměňovat darem. O jeho výši rozhodují komunální politici.

Na rozdíl o Benešova, ve Vlašimi ani Voticích radary v ulicích nenajdete. Na území ORP Votice přesto jeden takový pracuje.

„Měří rychlost na silnici I/3 při průjezdu Miličínem. Myslím, že se osvědčil, řidiči tam jezdí pomaleji, což dokládá méně přestupků,“ vysvětlil Jan Kučera, votický místostarosta s tím, že zatím v jednání, ale bez konkrétních závěrů, je nasazení měřidel na příjezdové komunikace do Votic. „Radary by mohly být v Husově, Táborské nebo Pražské ulici,“ připomněl s tím, že v případě, že by obce z okolí Votic usilovaly o nasazení radarů, měl by městský úřad kapacitu přestupky z nich řešit.

A dokázal by to i úřad ve Vlašimi. Zatím se o tuhle službu žádná obec z jejího okolí nehlásí. „Někteří starostové se mě na to ale už také ptali,“ řekl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že dotazy směřovaly ke zjištění, zda by se obcím vrátily pořizovací náklady.

Také Vlašim však má příjem z pokut od řidičů. Ovšem jen občas. Takové chvíle nastaly v době modernizace „vlašimského úseku“ dálnice D1 a zavedení úsekového měření. „O instalaci radarů do města zatím neuvažujeme,“ tvrdí Luděk Jeništa a odmítá je, i když jsou zárukou příjmu města. „Doprava u nás je vcelku bezpečná. Když dáme radary do čtyř ulic, vytaháme peníze především z kapes Vlašimáků. A pro tohle já nejsem,“ dodal starosta.