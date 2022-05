„Chceme otevřít do dvou týdnů,“ potvrdil nájemce objektu, který nedávno zrestaurovaly Technické služby Benešov. „Otevřít veřejnosti chceme také terasu v prvním patře,“ plánuje s tím, že restaurace nebude samoobslužná, ale klasická s obsluhou.

I když oficiální letní sezona ještě nezačala, na Koupadla už nyní míří desítky plavců. K dispozici mají dobové dřevěné převlékárny. Jídlo si ale hosté musí nyní přinášet s sebou. Po otevření restaurace už to nebude nutné. Obsluha jim kromě minutek dodá třeba i dřevo na otop, kde si lidé kromě špekáčků u ohniště budou moci také ugrilovat maso na kovovém prstenci ohniště.

Vzadu za restaurací totiž nový nájemce vybudoval k ohništi dodanému TS Benešov ještě další a také dřevěné pódium pro muzikanty. Vystupovat by na něm měly kapely a interpreti různých hudebních směrů. Podle Bejbla to ale nebude žádná divočina, aby produkce rušila obyvatele rodinných domů v okolí. Také proto bude mít restaurace otevřeno od 10 do 22 hodin. Po celou tu dobu si přímo na dohled pípy budou moci hosté zahrát například pétanque.

Votické biokoupaliště Pilař

„Hrajeme tu pétanque už snad dvacet let a nikdy to hostům občerstvení nebo restaurace nevadilo. Věřím, že to tak zůstane nadále,“ přál si jeden z hostů Koupadel a jeho kamarád mu přitakal.

Na druhé straně bazénu s rozměrem 123 krát 30 metrů si pak užijí na atrakcích také děti nebo příznivci beach volejbalu.

Zatímco v Benešově se už první plavci do Koupadel s přírodní vodou noří, na biokoupališti Pilař ve Voticích se zahájení sezony teprve a dost pozvolna chytá. Bazény je totiž potřeba nejprve naplnit. A to trvá dost dlouho.