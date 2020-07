„Most se klene nad hlubokým zářezem železnice a je pro nás strategicky důležitý. Přes něj jezdí lidé třeba až do Sedlce-Prčice,“ potvrdil starosta Střezimíře Miloš Jelínek. A tak to zůstane i v budoucnu, i když je most nyní uzavřen. Jedna jeho část na začátku června už nevydržela nápor.

„Na hroucení mostu upozornil strojvedoucí vlaku, který pod ním projížděl. Kvůli tomu byla zastavena doprava na železnici i na mostě,“ připomněl starosta, který společně s dalšími lidmi založil v roce 2011 sdružení Železnice Česká Sibiř. Jeho hlavním cílem byla a je záchrana střezimířského nádraží. To bylo kvůli stavbě IV. železničního koridoru a v souvislosti s napřimováním trati bez využití a ke zbourání. Nadšencům se ho podařilo odvrátit a po bezúplatném zisku z něj udělali železniční skanzen. Další částí aktivity střezimířských a železničních patriotů, je teď záchrana mostu.

„Most byl opraven, bylo provedeno zazdění kaverny v poprsní zdi, přespárování opěry i křídla,“ potvrdila Helena Frintová, z kanceláře hejtmanky kraje. Právě kraj je vlastníkem mostu, a proto na jeho opravu vyslal také lezce. Ti bez stavění lešení opravili havárii shora.

Přesto je nyní most uzavřený. Podle Miloše Jelínka se teď čeká na zprávu statika, který by mohl povolit průjezd kol, motocyklů či osobních aut. Ale ani to nevyřeší jinou zásadní záležitost. „Od 22. srpna dojde k připojení Voticka na linky Pražské integrované dopravy a nemožnost projíždět přes náš most nabourává všechny jízdní řády. Ve hře je proto i objízdná trasa,“ vysvětlil starosta. Současně se také obává, že v případě, že na most statik pustí i velké autobusy, přidají se i těžké náklaďáky z koridoru. To by pak mohlo vést k další havárii.

Zkázu mostu podle všeho načaly paradoxně opravy. Při nich na mostovce jen přibývaly vrstvy asfaltu a ty postupně ucpaly odvodňovací systém. Voda pak zatékala do hliněného jádra. Tím nabýval most na váze a své přidal i mráz. A když začala stavba koridoru, zatížení dál zvyšovaly stavební stroje a přidaly se i otřesy.

„U Mezna se staví tunel a jeho ražba za pomoci odstřelů se odehrává ve stejném skalním masivu, na němž stojí most. Jsou to takové rány, že nám doma cinkají skleničky. Myslím, že i to mělo svůj vliv,“ domnívá se Miloš Jelínek.

Most bezpochyby pro současné potřeby rekonstruovaný nebude. Nepovolili to policisté, i když vlastník už měl na červen připravenou realizaci projektu. Policistům totiž vadí šíře mostu, po němž projede v jednom směru jen jediné vozidlo. Proto dojde k jeho postupnému rozebrání.

„Může se začít bourat až po dokončení koridoru a vyloučení provozu pod mostem. Předpoklad je v roce 2022. Projektová dokumentace je ve fázi vyřizování územního rozhodnutí,“ sdělila Helena Frintová.

Podle Jelínka se vlastník objektu zavázal, že novému betonovému mostu vtiskne kamennou podobu původního, a to včetně historizující patiny povrchu. Se stavbou dojde i k rozšíření nájezdových oblouků silnice.

„Most máme v logu sdružení Železnice Česká Sibiř. Proto jsme stáli o jeho zachování. Z jeho odstranění jsme teď smutní,“ vysvětlil Miloš Jelínek s tím, že přesto chce věřit tomu, že bude nový most předloze podobný k nerozeznání.

Rozebráním ale původní most úplně nezmizí. Jednotlivé klenební kameny se totiž přesunou na nádraží do skanzenu. Tam bude pro představu návštěvníků most znovu postaven v originální velikosti, i když jen naležato.