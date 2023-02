Při středeční předváděčce Benešáci zvědavě nakukovali do interiéru, ptali se na detaily vozidla a například radní města Zdeněk Zahradníček při vstupu mezi sedačky zavětřil a s úsměvem poznamenal: „Voní novotou.“

Cestující budou po Benešově vozit nové minibusy. Čekají je i další novinky

Vystavený minibus Isuzu NovoCiti Life (i jeho další dva kolegové) je vskutku nepřehlédnutelný. Září barvami Benešova - žlutou a modrou. Je nízkopodlažní a na jeho plošinu to bude z běžně zvýšeného chodníku jen několik málo centimetrů. Navíc se vozidlo dokáže pomocí své vzduchotechniky snížit až na zhruba 15 centimetrů nad vozovku, pro nájezd na plošinu poslouží vyklápěcí rampa.

Přepraví šest desítek lidí

Vůz je vytvořen pro provoz ve městě a i když na délku měří necelých osm metrů, dokáže najednou přepravit až 60 lidí. „Celkem pětadvacet z nich může při jízdě sedět,“ připomněl referent benešovské MHD a dopravní expert Jan Vachtl.

V minibusu je také dost místa pro kočárek nebo pro invalidní vozík. K dispozici je tu wi-fi. Informační systém spraví cestující okamžitě o všem důležitém a zastávky ohlásí zpěvačka kapely Čejka Band Marie Čejková.

Benešov bude mít nové minibusy. Mají vyřešit problémy na školních spojích

Dobrou zprávou pro cestující jistě je, že i po zavedení tří vozidel japonské provenience, vyrobených ovšem v Turecku, zůstane v Benešově nulové jízdné MHD.

Nové linky už v září

Nové autobusy MHD vnímá benešovský starosta Jaroslav Hlavnička velmi pozitivně. V této souvislosti navíc připomněl, že ještě v letoším roce dojde k velkému rozvoji městské hromadné dopravy „Ve druhé polovině roku chceme MHD ještě rozšířit o další dvě linky,“ uvedl.

Nové linky by měly začít cestujícím sloužit od 1. září, novinkou MHD Benešov bude také jízda do večerních hodin a návaznost linek na rychlíky R17 do a z Prahy. Za dopravu s celkem pěti linkami MHD Benešov ročně radnice zaplatí 18 milionů korun.