/FOTOGALERIE/ Klubovna, šatna a také toalety. Zázemí za čtyři miliony korun bude brzy k dispozici sportovcům v areálu víceúčelového hřiště v Krhanicích. „Šatna bude v otevřené části pod střechou. Když prší, sportovci se nemají kde převléknout,“ upozornil krhanický starosta Aleš Papoušek.

Starosta Krhanic Aleš Papoušek. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Se zprovozněním počítá vedení obce koncem května. Ovšem hotovo mohlo být už dříve. „Nechtěli jsme to uspěchat. Obávali jsme se, aby náhle nepřišly mrazy, které by dílo poškodily a znehodnotily. To by se třeba neprojevilo hned, ale mohlo by se to zjistit až za několik let. Proto jsme se domluvili na dokončení stavby do závěru května,“ vysvětlil starosta.