Už řadu let se hovoří v Benešově o rekonstrukci a následném využití komplexu Hotelu Pošta. O tom, že by právě to mohlo být jednou z priorit města, ale Tichovský přesvědčen není.

Ve Vlašimi pokřtí knihu O památné hoře Blaníku

„Zatím ještě ani nemáme koupený stánek s kebabem vzadu,“ připomněl místostarosta, podle kterého ale přípravy na rekonstrukci budou pokračovat. Jakým tempem se Benešov bude ke spuštění akce přibližovat, však odhadnout nedokáže. „Budeme s tím muset něco dělat, ale jak rychle to půjde, bude záležet nejvíce na penězích, které na to budeme mít,“ vysvětlil. Pošta by podle něho mohla patřit mezi benešovské priority, pokud by se podařilo sehnat nějaké externí zdroje.

Do objektů Hotelu Pošta by se podle plánů radnice měla po rekonstrukci stěhovat Základní umělecká škola Josefa Suka, která v současné době využívá podkroví secesního domu na Malém náměstí, objekt v Žižkově ulici a díky koupi někdejší Střední školy cestovního ruchu v Táborské ulici i tento rozlehlý dům.

Další z důležitých akcí, bez ohledu na zařazení nebo nezařazení mezi priority, bude i v následujících letech rekonstrukce kanalizace.

„Do kanalizace musíme investovat, protože jsme dostali dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod a koncesní smlouva s Vodohospodářskou společností Benešov nás zavazuje k tomu, že musíme předepsanou částku minimálního nájemného vkládat zpátky do této infrastruktury,“ vysvětlil místostarosta.

Obrazem: U Želivky vysadí přes tisícovku sazeniček ohrožené kuřičky hadcové

Bez ohledu na dosud nezveřejněné nové priority se už na jaře rozeběhne i stavba skateparku v ulici U Náhonu. Akce začala už v minulém volebním období, ale kvůli potížím se sháněním zhotovitele se skutečné budování posunulo na rok 2023. Město už má vysoutěženého zhotovitele a zajištěny dotace.

Prakticky stejný scénář má, ovšem bez vnější finanční podpory, také lezecká stěna pro hasiče. Ta se nejspíš už na jaře vztyčí v koutě atletického oválu. Další peníze město investuje i do rozšíření cyklostezky kolem rybníka zvaného Velká Magorka ve volnočasovém areálu Sladovka.