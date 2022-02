Prostou matematikou se dá spočítat, že každý zubař na Benešovsku, které čítá kolem 100 tisíc obyvatel, má ve své kartotéce bezmála 1800 jmen. To je však pouze strohé zprůměrování, které reálnou situaci zcela přesně neodráží. Pacienti, kteří by se nyní chtěli objednat na novou adresu, často narazí. Plno hlásí například benešovská klinika Senzaden. „Omlouvám se, ale nové pacienty nyní nepřijímáme,“ uvedla na přímý dotaz Deníku recepční kliniky.

Prakticky stejně dopadla opakovaně i paní Eva z Votic, která se sem přistěhovala z hlavního města a snažila se poblíž nového bydliště sehnat zubaře. „Na Voticku jsem jich obvolala řadu, ale nesehnala žádného. Všichni, které jsem oslovila, další nové pacienty nepřijímali,“ popsala osmačtyřicetiletá žena a rovněž poukázala i na to, že ne všichni lékaři splňují její představy o stomatologické péči hodné 21. století. „Někteří starší mají přístrojové vybavení z 80. let minulého století, k nim rozhodně chodit nechci. Avšak nedivím se jim. Brzy půjdou do důchodu, nebo už v něm jsou a nemají proto potřebu, a možná ani finanční možnosti vybavit svou ordinaci moderní technikou. Já ale chci mít zubaře, díky němuž si chrup udržím v dobrém stavu i do důchodu,“ poznamenala. Svou situaci nakonec vyřešila tak, že se vrátila ke svému zubaři v Praze. „Přestože není jednoduché do Prahy dojíždět, jsem teď spokojená,“ dodala.

Chodce na dálnici D1 srazil projíždějící řidič

Mladých zubařů však není na okrese právě nejvíce. Podle Veroniky Dufkové zde Česká stomatologická komora eviduje osmnáct zubařů, kterým je od 25 do 50 let. Dalších sedm odborníků na lidský chrup má 50 až 55 let. Čtrnácti lékařům je mezi 56 a 65 lety a dalších sedmnáct dosáhlo věkové věkové kategorie mezi 65 až 80 lety.

Právě u dvou posledně uvedených skupin je velmi pravděpodobné, že dříve či jen o něco málo později své praxe ukončí. Kolik přesně jich bude, se podle tajemnice nedá přesně říci. „Záleží na tom, kolik lékařů odejde do důchodu nebo zemře a kolik přijde nových kolegů. Takto skončí v nejbližších pěti letech nejspíš sedmnáct a více lékařů,“ tvrdí tajemnice.

Rozvoj venkova podpoří na Podblanicku miliony korun

Jasno přitom není v tom, kolik stomatologů na Benešovsko dorazí z lékařských fakult. Potenciálně by to mohli být ti, kteří mají na Benešovsko rodinnou vazbu. Okresní stomatologická komora ani Česká stomatologická komora však podle Dufkové nemají informace o počtu studentů z regionu. Na dotaz Deníku, zda je mezi studenty nebo mladými absolventy stomatologie zájem pracovat na Benešovsku, které je snadno dostupné Praze, však tajemnice odpověděla jednoznačně. „Ne.“