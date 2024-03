Autům nová lávka určená není

Nová lávka vzniká po demolici té původní u monumentálního kamenného dvouobloukového viaduktu Posázavského Pacifiku. Původní jednoduchá a nepříliš široká betonová lávka se zábradlím pouze na jedné straně, podepřená centrálním pilířem uprostřed potoka, sloužila lidem z Poříčí desítky let. „Pátral jsem po tom, kdy lávku postavili, ale neví to ani místní pamětník pan Růžička,“ přiznal poříčský starosta Jan Kratzer. Nová lávka, kterou obec staví nákladem 4,5 milionu korun, bude mít průjezdní šíři dva metry. „Při domlouvání projektu bylo naším požadavkem, aby po lávce projela naše malá technika, ale už ne osobní auta,“ připomněl starosta.

Nový můstek nebude podepírat žádný pilíř. To bude výhodné zejména při rozvodnění Konopišťského potoka. Jedno z největších se odehrálo v roce 2013, kdy po deštích praskla pod náporem vody hráz bystřické zdrže známé jako Zájezdek. Tisíce kubíků vody se pak během krátké doby vlily do Splavského rybníka a záplavová vlna poškodila stavidla. A protože hrozilo protržení hráze Splavského rybníka, který napájí Konopišťský potok, došlo v Poříčí preventivně i k evakuaci základní školy. „Voda tehdy vyplnila koryto potoka až na úroveň hrany lávky. Úplně přelitá ale lávka nebyla. Kdyby hladina stoupla ještě výš, hrozilo, že by se za zábradlí zachytávaly splavené větve nebo kmeny stromů,“ zavzpomínal Jan Kratzer.