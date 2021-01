/VIZUALIZACE/ Dvě benešovské ulice, Dukelskou a Karla Nového, spojí nová komunikace. Město už požádalo o stavební povolení. Spojení zkrátí řidičům cestu z jedné části města do druhé. Ze stávajících zhruba 330 metrů na polovinu. Dočasně však budou muset počítat se ztrátou parkovacích míst, kterých zatím v prostoru někdejších Pražských kasáren využívají odhadem až tři sta.

Pražská kasárna v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Hned vedle nové ulice, které dosud nemá ani navržený název, má však vyrůst objekt s krytým dvoupodlažní parkovištěm. To by mělo pokrýt nejen potřeby uživatelů objektu. Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského by část parkovacích stání měla zbýt pro další motoristy.