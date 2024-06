Jaké dojmy jste si z voleb a také z jejich výsledku odnesla?

Samozřejmě mám velkou radost. Doufám, že takhle zabarvená mapa České republiky nám zůstane v krajských i celostátních volbách do parlamentu příští rok.

Překvapilo vás něco? Krásné překvapení pro mě byly preferenční hlasy. Z toho jsem měla obrovskou radost, to jsem vůbec nečekala.

Kde jste sledovala tedy průběh voleb?

Byla v centrále, na našem volebním štábu a samozřejmě všichni jsme napjatě čekali na tiskovou konferenci Českého statistického úřadu, protože žádné informace se k nám předem nedostaly, a tak jsme s napětím čekali, jak to dopadne.

Jaké plány máte a na čem byste chtěla pracovat v Evropském parlamentu?Určitě bych chtěla do Regia Terra nebo do REGI, což je výbor, který se stará o všechny záležitosti týkající se regionů, abych mohla navázat na práci v komunálu, ale hlavně na svojí práci ve Výboru regionů. Chtěla bych posílit spolupráci mezi výborem regionu a Evropským parlamentem. No a zajímá mě samozřejmě i oblast bezpečnosti z různých směrů. Myslím, že prostoru tam bude si víc než dost, protože podle mého máme co v Evropě napravovat.

Kdo je Jaroslava Pokorná Jermanová

Narodila se 17. srpna 1970 v Karlových Varech. Po gymnáziu vystudovala obor provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Pracovala jako samostatná referentka, personalistka nebo asistentka ředitele. Od června 2024 je poslankyně Evropského parlamentu. V letech 2013 až 2017 byla poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2016 až 2020 hejtmanka Středočeského kraje, předtím v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2016 krajská zastupitelka. Je také bývalou starostkou a zastupitelkou Krhanic a od roku 2014 zastupitelkou města Benešova. V letech 2015 až 2022 byla místopředsedkyní hnutí ANO 2011. Od roku 2021 je opět poslankyní Poslanecké sněmovny PČR.