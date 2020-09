Jedním z nich může být i daň z nemovitostí prostřednictvím zvýšení koeficientu pro její výpočet. Ten je stanoven od 1 do 5. Například Benešov má základní koeficient 2. O tom, zda se bude zvedat, dosud nikdo nerozhodl.

„Do konce října bychom chtěli mít predikci příjmů na příští rok, i když vzhledem k současné situaci tomu moc nevěřím,“ přiznal místostarosta Roman Tichovský. „Zvýšení koeficientu je ale jedna z variant. Těch opatření by muselo být mnohem víc,“ řekl. „Situace je horší a horší,“ dodal a stejně to vnímá i starosta Jaroslav Hlavnička.

„Babiš na nás přehodil černého Petra. Tvrdí, že obce mají peněz dost a chce od nás, abychom na lidi uvalili vyšší daně a naplnili si rozpočet sami. Přitom to má dělat prostřednictvím sdílených daní stát a ne my na úkor občanů, kteří toho mají plné brýle,“ nebral si servítky. „Přesto si myslím, že daň zvyšovat nebudeme,“ doplnil.

Obdobně situace zraje i ve Voticích. Tamní koeficient je 2 a město podle starosty Jiřího Slavíka navýšení nechystá. Přesto Votice některé ne úplně populární kroky učinily.

„Zvedli jsme letos nájemné z bytů o pětinu a předtím i z nebytových prostor. Nájmy ve starých smlouvách byly zhruba poloviční proti těm novým. A to nebylo spravedlivé,“ vysvětlil s tím, že město systémově vyladilo i další záležitosti, které mu přinášejí příjmy. Například pachtovní smlouvy. „Snažíme se mít pronajaté vše, co pronajmout lze,“ řekl starosta. „Ani to ale daňový výpadek nahradit nemůže,“ dodal.

Trochu jiná je situace ve Vlašimi. Tam se podle starosty Luďka Jeništy o zvýšení místního koeficientu, už mluví. „Máme ho 1 a uvažujeme, že dáme 2,“ přiznal starosta.

To by znamenalo, že se daň z nemovitosti za dům s plochou 100 metrů čtverečních, která je nyní 200 korun, zvýší dvakrát. O celé situaci kolem koeficientů chce starosta informovat obyvatele šířeji v novém městském zpravodaji.

„Příjmy z takto zvýšených daní chceme převést do odpadového hospodářství. Jeho chystaná novela navýší poplatky i v této oblasti, a právě tam bychom zisky z daně z nemovitostí chtěli přesunout, aby se obyvatelům poplatky nezvyšovaly,“ vysvětlil Luděk Jeništa.