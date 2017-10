Volební urny se musely stěhovat. Kvůli práci kriminalistů

Petroupim – Žádný incident, který by bezprostředně narušil průběh voleb, nezaznamenala během pátku ani soboty středočeské policie. Na Benešovsku ale byli policisté nad ránem přivoláni k vloupání do budovy Obecního úřadu v Petroupimi, kde se nacházela i volební místnost. „Obě urny zůstaly nepoškozeny,“ řekl Deníku Zdeněk Chalupa z krajského policejního ředitelství.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šrámková Alena

Z hlediska voleb podle něj zůstalo všechno v pořádku. Nebylo zjištěno, že by nezvaný návštěvník projevil sebemenší zájem o volební lístky, úřední obálky, voličské seznamy či cokoli dalšího, co by s volbami souviselo.

Druhý den voleb však byl podle informace místní volební komise zahájen se třičtvrtěhodinovým zdržením – přičemž jednomu místnímu voliči bylo třeba říci, ať přijde volit později. Kriminalisté totiž na místě činu pracovali skoro až do oběda, a tak se volební místnost narychlo stěhovala do sousedství; do kulturního domu. Rozhodně ale voliči nemuseli tápat: šlo o přesun asi o dvacet metrů. O tom, co se stalo, z Petroupimi hned poslali hlášení volební komisi do Benešova.

Neznámý pachatel měl jasný cíl. „Zajímaly ho pouze peníze a elektronika,“ konstatoval policista Chalupa. Způsobená škoda zatím není vyčíslena. Ze slov starosty Jiřího Černého plyne, že zloději (či snad jeden osamocený) toho nejspíš za víc peněz poničili, než odnesli. „Zmizely jen malý trezor přišroubovaný ke zdi a jeden počítačový monitor. Proč zrovna ten, je záhadou,“ krčí Černý rameny. Na místě totiž zůstalo pět dalších monitorů, počítače i tiskárna. Na radnici proto soudí, že mohlo jít o osamělého pachatele, který víc prostě neunesl.

Po otevření trezoru nemůže následovat nic jiného než velké zklamání. Pachatel totiž netušil, že si odnáší jen prázdnou bednu. Úplně prázdnou, vyklizenou do posledního razítka právě v předvečer krádeže. V Petroupimi tak reagovali na čerstvé informace o zlodějské návštěvě na radnici v nedalekých Přestavlkách u Čerčan. Hned si vzpomněli na sérii krádeží z doby před čtyřmi lety, kdy se terčem stávaly obecní úřady i školky – oba tyto cíle také u nich – a pro případ, že by se snad mělo něco podobného opakovat, podnikli rázná protiopatření.

Velké spoušti na úřadě to ale nezabránilo – a nezůstalo jen u vyházených šuplíků a obsahu skříní. „Máme vypáčeny desatery dveře,“ posteskl si starosta. „Je rozbité sklo, někde budu muset měnit zámky – a některé dveře jsou odepsané úplně,“ konstatoval. Ani on se zatím na paseku na úřadě nedává v číslech. Prioritou sobotního odpoledne je úklid.

Při minulé krádeži v Petroupimi se zloděj zaměřil také na trezor. Ten neunesl, byl větší než ten současné, a tak ho vypáčil na místě. Z mateřské školy pak tehdy zmizely vybrané peníze.

Zpráva Policie ČR z roku 2013:



Vykrádali i školky, nyní jim hrozí pětiletý pobyt za mřížemi

nprap. Diana Škvorová 15. května 2013



Benešovští kriminalisté obvinili trojici podezřelých osob z Benešovska ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. V teritoriu okresu Benešov se dva muži a jedna žena dopouštěli majetkové trestné činnosti.



Dva muže ve věku pětadvacet a dvaadvacet let kriminalisté zadrželi 13. května v Benešově. Následně byli na základě rozhodnutí Okresního soudu v Benešově vzati do vazby. Trestní stíhání jednadvacetileté ženy je vedeno na svobodě.



Obvinění se od začátku měsíce března do 9. května vloupali do patnácti objektů. Například v Týnci nad Sázavou se vloupali do objektu školní jídelny, do provozovny prodejny s potřebami pro zvířata, do kanceláře stavebnin, učeben umělecké školy a do prostor pokladny vlakového nádraží. Dále provedli vloupání do areálu a objektu benešovského středního odborného učiliště, do budovy školy v Netvořicích, v Petroupimi a Maršovicích. Starší z mužů kradl ve dvou případech i v benešovské nemocnici. Vloupal se zde do automatu na regulační poplatky, kdy odcizil mincovník i s penězi, ve druhém případě odcizil na jiném oddělení rovnou celý automat.



Předmětem zájmu obviněných osob byla především finanční hotovost. Odcizili ale také fotoaparát, notebook, hi-fi věž a další věci. Svým jednáním způsobili škodu přesahující šest set třicet tisíc korun. Nyní jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.