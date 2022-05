Nevidomý Petr přes obavy zvládl 42 kilometrů dlouhou trasu z Týnce do Prčice

Trochu obavu měl na startu dvaačtyřicet kilometrů dlouhé trasy z Týnce nad Sázavou do Prčice nevidomý chodec Petr Novák. Ten s doprovodem přijel vlakem z Prahy Braníka. Právě tam se skamarádil s dalších turistou Filipem, která ho pak doprovodil na start do týneckého kulturního domu. Právě tam se Petr svěřil, že není ještě tolik rozchozený a že se obává, aby do cíle vůbec došel.

Petr Novák (vlevo) se svými přáteli pod věží kostela sv. Vavřince na Vítkově náměstí v Prčici. | Foto: archiv Petra Nováka