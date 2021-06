Stavba obecního vodovodu je zatím jen ideou, přesto je už teď jasné, že se kvůli pokládce potrubí bude kopat do místních silnic. Ty jsou v dobrém stavu, když obec opravuje celé úseky. S financováním jí pomohly dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

„Podporu se nám podařilo získat díky smlouvě se solidní dotační kanceláří, na kterou jsme se obrátili poté, co jsme po roce odešli od Posázaví. Nelíbila se nám spolupráce kvůli poměru cena – výkon,“ tvrdí starosta Nespek Michal Tyrner, který „kroutí“ druhé volební období.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Obec si dala za cíl každý rok opravit kompletně dvě místní komunikace. Ale hlavním a největším cílem je právě až výstavba vodovodu. Má stát přes 100 milionů korun a budovat by se mohlo začít ještě v tomto volebním období, které končí na podzim 2022. To pro obec s rozpočtem deset milionů korun nebude snadný úkol.

„Kvůli stavbě jsme se už spojili s Pyšely a Čerčany do dobrovolného svazku obcí Jericho (DSO). Náš vodojem chceme postavit na vrchu Žebrov vysokém 365 metrů,“ vysvětlil starosta s tím, že podobně jako Bystřice hodlají také Nespeky využít objekt pro vznik vyhlídkové plošiny. „Bude ve výšce asi pět metrů nad terénem,“ dodal starosta.

Zmiňovaných 100 milionů má stát jen rozvedení potrubí po obci. Na dalších 30 milionů pak vyjde napojení na přivaděč Javorník – Benešov a přivedení potrubí do Nespek. Tuto část mají spolufinancovat také Pyšely a Čerčany.

„Nyní usilujeme o to, aby DSO Jericho vstoupilo do DSO přivaděč vody Javorník Benešov, a právě toto DSO by bylo investorem přípojky do Nespek,“ vysvětlil starosta s tím, že v lednu 2022 chce úřad obce požádat od dotaci Ministerstvo zemědělství. Pokud se podporu podaří získat, stále bude chybět přes 37 milionů korun. Obec chce využít i úspory, vzít si úvěr a je připravena prodat i své pozemky.

Jestli budou Nespeky požadovat po budoucích odběratelích pitné vody nějakou spoluúčast, není jasné. Bude záležet na výši podpory ministerstva.

„V případě spoluúčasti obyvatel by domácnosti za přípojku hradily třicet tisíc korun,“ uvedl Michal Tyrner. „Je to dost peněz, ale za ně by obyvatelé dostali kvalitní pitnou vodu, což se o té nespecké, podzemní, nedá říci,“ dodal starosta.